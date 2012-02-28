Дочь Лазаревой и Шаца рассказала о родителях

Тося Шац младшая дочь популярных телеведущих Татьяны Лазаревой и Михаила Шаца. Девочка стала героиней книги "Детский лепет".



ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ - трогательный сборник интервью с детьми знаменитостей. Его автор – Лариса Максимова, журналистка. Изначально эти интервью она брала для рубрики в одном глянцевом журнале, но позже было решено объединить их в книгу, и, вот, недавно она была издана.



Это книжка для взрослых. Актер Андрей Мерзликин сказал, что с помощью «Детского лепета» он открыл собственного ребенка. Прочитав книжку, люди осознают, что для понимания своих детей, к ним нужно относиться серьезно.



Прочитать интервью Тоси Шац в книге «Детский лепет».



