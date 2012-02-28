В Ханты-Мансийске проходит кинофестиваль "Дух огня". Первым в программе фестиваля был продемонстрирован фильм "Артист" Мишеля Хазанавичуса, который на днях в Лос-Анджелесе получил "Оскара".

Президент фестиваля известный режиссер Сергей Соловьев отметил, что он нисколько не сомневался в том, что картина о новых технологиях, которые меняют нашу жизнь, получит престижную американскую кинонаграду.

85-летний режиссер Резо Чхеидзе, автор легендарного "Отца солдата" прилетел в Ханты-Мансийск из Грузии, чтобы судить 10-й Международный кинофестиваль "Дух огня". Он возглавил жюри в последний момент вместо заболевшего Пьера Ришара.В конкурсе представлены – работа австрийца Карла Марковича "Дыхание", "Американо" француза Матье Деми и "Акации" аргентинца Пабло Джиорджелли. Среди десяти лент международного конкурса представлена только одна русскоязычная –"Гамер" украинского режиссера Олега Сенцова. Это подростковая драма на фоне "взрослых европейских проблем", таких, как иммиграция в картинах "Незваный гость" бельгийского кинорежиссера Николаса Провоста или "Путешествие в Португалию" Сержио Трефо.

Среди российских дебютов – лауреат последнего "Кинотавра" фильм Дмитрия Поволоцкого и Марка Другого "Мой папа Барышников", "Неадекватные люди" Романа Каримова и "Самоубийцы" Егора Баранова. Председатель отборочной комиссии фестиваля кинокритик Андрей Плахов рассказал: "Мы искали людей, которые, как нам казалось, сделали уже достойные картины, и это люди перспективные". Резо Чхеидзе в этом году будет судить и ленту из Грузии - "Белая как соль".



На открытии 10-го международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" чествовали Фанни Ардан, вспоминали Андрея Тарковского и Франсуа Трюффо.