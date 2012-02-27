На аукционе Sotheby's будет выставлена самая дорогая картина в мире

Знаменитая картина норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка "Крик" 1895 года весной уйдет с молотка на аукционе Sotheby's. "Крик" более 70 лет хранился в коллекции семьи судовладельца Томаса Олсена, который был другом и покровителем Эдварда Мунка.



Накануне торгов "Крик" покажут в Лондоне, где с 13 по 27 апреля пройдет предаукционная выставка, а потом картину доставят в Нью-Йорк.

История создания "Крика" овеяна всяческими домыслами и мифами. Некоторые утверждают, что она была написана под влиянием галлюциногенов или временного помешательства мастера. Вроде бы знаменитый норвежский художник страдал маниакально-депрессивным психозом.

Первое название на немецком звучало как Der Schrei der Natur ("Крик природы"). В своем дневнике художник писал о причинах написания картин серии "Крик": "Я шел по тропинке с двумя друзьями. Солнце садилось, неожиданно небо стало кроваво-красным. Я приостановился, чувствуя изнеможение, и оперся о забор. Я смотрел на кровь и языки пламени над синевато-черным фиордом и городом. Мои друзья пошли дальше, а я стоял, дрожа от волнения, ощущая бесконечный крик, пронзающий природу".



Аукционеры рассчитывают получить от продажи знаменитого произведения около 80 миллионов долларов, но финальная цена может оказаться гораздо выше. Вокруг продажи картины еще и потому ажиотаж, что в 2013 году исполняется 150 лет со дня рождения художника: для коллекционеров и музеев это может стать дополнительным стимулом, сообщает «РБК».



