В Лондоне проходит выставка картин, написанных кровью скандального рок-музыканта

В Лондоне проходит выставка скандально известного рок-музыканта Пита Доэрти под названием "На крови: портрет художника". Картины - коллажи, на которых изображены тексты песен и стихов, оформленные мазками крови артиста.

Для сбора крови и нанесения ее на полотно Доэрти использовал шприц. Пит называет такую технику "артериальные брызги".

В создании одной из картин принимала участие французская актриса Шарлот Гинзбур, снявшаяся вместе с Доэрти в фильме "Признания дитя века». На выставке будет также представлен автопортрет покойной Эмми Уайнхауз, так же написанный кровью.

Доэрти известен как гитарист и вокалист рок-группы The Libertines, которую он основал вместе со своим другом Карлом Баратом в 1997 году. Группа перестала существовать в 2004 году из-за ссоры между Доэрти и Баратом, по мнению которого наркозависимость Доэрти не давала развиваться проекту. В настоящее время Доэрти дает сольные концерты, а также играет в созданной им группе Babyshambles.



Выставка будет проходить с 26 февраля по 4 марта. Стоимость представленных на выставке работ варьируется от 7 до 12,5 тысячи долларов.



