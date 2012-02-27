Догилева: если старость настолько хороша, зачем бояться стареть

Актриса театра и кино Татьяна Догилева сегодня отмечает 55-й день рождения. Особую славу ей принесли роли в фильмах «Покровские ворота», «Нежданно-негаданно», «Отель «Эдем» и других. Кроме кино артистка известна выступлениями в театре.

Последние годы Догилева играет на сцене МДТ имени Ермоловой.



Татьяна в 14 лет записалась в студию юного актера при Центральном телевидении. После окончания обучения Догилева подала заявления во все театральные вузы Москвы. Чтобы попасть в ГИТИС Татьяне Догилевой пришлось пять раз пытаться поступить в университет, и лишь последняя попытка принесла успех.

Первая роль Татьяны в кино была в фильме «Безбилетная пассажирка» Юрия Победоносцева. Картина вышла на экраны в 1978 году, когда юная артистка еще училась. В том же году она начала выступать на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола. А в 1985 году Догилева перешла в МДТ имени М.Н. Ермоловой.

За свои 55 лет Татьяна Догилева сыграла в более 80 фильмах. Последними фильмами Догилевой стали работы в кинолентах «Бомжиха», «Папаши» и другие.



У Татьяны Догилевой дочь, Катя, сейчас заканчивает школу. Несмотря на непростые отношения, Татьяна дочкой очень гордится. «Она - типичный представитель нового поколения, которое вызывает у меня восхищение. Она обладает абсолютной внутренней свободой, знает три языка, свободно ориентируется в Интернете».



Татьяна не скрывает, что когда-то пристрастилась к алкоголю. Как писали ранее «АН»: Татьяна не скрывает, а открыто говорит об алкоголизме, чтобы помочь другим людям. «Для меня важно было то, что своим примером я показывала женщинам, столкнувшимся с похожими проблемами, - выход есть. Сейчас я слишком озабочена состоянием своего здоровья, чтобы срываться».



Как говорила актриса в интервью «КП»: «55 - по-моему, отличный возраст, пенсионный! Сейчас мне 55, и я понимаю, что это один из лучших периодов моей жизни. Если старость настолько хороша, зачем бояться стареть?»



