Cо 2 по 23 марта 2012 года в Третьяковской галерее на Крымском Валу будет открыта специальная экспозиция творческих работ (живопись, рисунок, мозаика, трехмерные объекты) детей – подопечных благотворительного фонда «Подари жизнь». Это девятая организованная фондом выставка, в которой принимают участие дети с онкологическими и гематологическими заболеваниями.



В экспозиции будет представлено более 200 работ. В больницах волонтеры фонда «Подари жизнь» проводят с детьми творческие занятия, на которых учат воплощать идеи и фантазии в разных вида изобразительного искусства. За годы работы фондом накоплен огромный опыт, который доказывает, что творчество в больнице – важнейший момент в лечении каждого ребенка, когда маленький человек перестает быть пациентом, прикованным к капельнице, объектом сочувствия или благотворительности, а становится автором и говорит с миром от первого лица.





Выставка 2012 года называется «ПроСвет», и в каждой работе присутствует тема света. Ключевыми экспонатами показа станут витражи – пронизанные светом художественные объекты.



Мероприятие откроют соучредитель фонда «Подари жизнь», актриса Дина Корзун и Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Ирина Лебедева.