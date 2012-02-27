Валуев: «Вообще книжки не читаю — мне неинтересно»

Гриша Валуев сын депутата Госдумы, известного боксера, артиста Николая Валуева стал героем книги "Детский лепет". В книге собраны уникальные интервью детей известных политиков, бизнесменов, композиторов, режиссеров, артистов и музыкантов. Очень смешно, мудро и поучительно, одним словом - "Устами младенца глаголет истина"!



Обложку книги оформил великий итальянец Тонино Гуэрра, а юная художница Маша Михалкова (дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной) нарисовала к каждой главе рисунок. Примечательно, что двух художников разделяет почти век, Тонино недавно исполнилось 91 год, а Маше всего 11.



Прочитать интервью Гриши Валуева в «Детском лепете».