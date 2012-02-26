Скончалась звезда фильмов А. Тарковского и И. Бергмана

В Швеции в ночь на 25 февраля в возрасте 88 лет скончался выдающийся актер Эрланд Юзефсон, сыгравший главные роли в картинах Ингмара Бергмана, Андрея Тарковского, Иштвана Сабо, Питера Гринуэя.



Последние годы он серьезно болел, у актера была болезнь Паркинсона.

Юзефсон родился 15 июня 1923 г., и уже в детстве мечтал стать артистом. Помимо кино, Э. Юзейфсон сыграл несколько десятков ролей и в театре.

В кино же Э. Юзефсон дебютировал в картине И.Бергмана "Дождь над нашей любовью". Затем были роли в других фильмахэтого шведского режиссера— "К радости", "Лицо", "Час волка", "Шёпоты и крики", "Сцены из супружеской жизни", "Фанни и Александр".

Сотрудничал Эрланд Юзефсон и с классиком советского и мирового кинематографа, режиссером А. Тарковским: Э. Юзефсон исполнил роли в знаменитых философских притчах "Ностальгия", "Жертвоприношение". Опыт съемок у А.Тарковского стал почвой для его пьесы "Одна ночь шведского лета".

Артист последние годы продолжал активно сниматься в кино. Э. Юзефсон сыграл в выдающейся картине венгра Иштвана Сабо "Хануссен", а также произведении Тео Ангелопулоса "Взгляд Улисса", исполнил роль немецкого философа Фридриха Ницше в картине Лилианы Кавани "По ту сторону добра и зла".



