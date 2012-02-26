В США 84-я церемония вручения "Оскаров" пройдёт сегодня в Лос-Анджелесе. Красная ковровая дорожка уже расстелена. "Оскар" - главная кинопремия США и самая престижная кинонаграда мира.

Вручается ежегодно Американской академией киноискусства. В театре Kodak, в котором по традиции пройдет wеремония вручения золотых "Оскаров", соберется более трех тысяч звезд Голливуда: актеры, режиссеры, продюсеры и сценаристы.

Букмекеры принимают ставки. В категории "Лучший фильм года" с опережением идет черно-белый фильм "Артист" - главная сенсация.Церемония вручения золотых "Оскаров" будет транслироваться в прямом эфире на 225 стран мира.