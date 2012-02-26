Почетный гость международного кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске, французская кинозвезда Фанни Ардан рассказала о своей работе над фильмом «Распутин», съемки которого проходили в Санкт-Петербурге.



В главных мужских ролях в этом фильме снимались актеры Жерар Депардье и Владимир Машков, передает РИА «Новости».



«Это были потрясающие съемки! - рассказала Ардан. - В съемочной группе - 70% русских и совсем мало французов. Для меня нет национальности в кино, когда вы оказываетесь на съемочной площадке - это просто кино. Именно в эти моменты понимаешь, что кино интернационально. Мы играли сцены втроем с Депардье и Машковым, и все было понятно. А потом Машков привел банду своих друзей, мы гуляли по Петербургу, это было сумасшествие».



Актриса призналась, что ее долгое время преследовал «Евгений Онегин» - по ее мнению, совершенное произведение. Мечта Ардан – «пройтись во Франции по улицам с фотографом, читая за кадром потрясающую поэзию Пушкина на все времена».



Фани Ардан прославилась после роли в фильме «Соседка» (1981), ставшем классикой французского кинематографа. «Соседку» создал режиссер Франсуа Трюффо, которому 6 февраля исполнилось бы 80 лет. Ардан назвала его своим другом и Пигмалионом.



«Я думаю, что от других режиссеров его отличала страсть, которую он вкладывал во все, что делал, впервые я снялась в кино именно у него. Его энтузиазм, энергия и сила были неисчерпаемы, в нем было что-то от ребенка, как дети бегают на переменке, так и он на съемочной площадке», - сказала Ардан, добавив, что он всегда говорил одно тоже: «Cкорее, скорее!».