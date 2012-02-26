Музей-усадьбы Коломенское зазывает на проводы Масленицы сегодня

Масленицу на Руси всегда праздновали раздольно и весело, веря, что "не потешить на широкую Масленицу — значит, жить в горькой беде и жизнь худо кончить", а потому "хоть с себя юбчонку заложить, да Масленицу проводить".

В субботу - последний день Масленичных гуляний в России. У православных верующих сегодня Прощеное воскресенье. И по христианскому обычаю нужно простить все обиды, сосредоточиться на духовной жизни и с чистым сердцем встретить Пасху. В этом году Светлое Христово Воскресение приходится на 15 апреля. Завтра начинается Великий пост.

Отпраздновать Широкую масленицу москвичей и гостей столицы приглашает музей-усадьба Коломенское на пр-те Андропова, 29 (ст. метро "Коломенская", "Каширская"). Вход свободный.

На Большом поле у Торговой улицы организованный праздник Масленицы начнется в 13.00 на возведенной сцене. Подъедет "масленичный поезд". После символической его встречи, начнется выступление ансамбля народной песни и танца "Оберег", детского фольклорного ансамбля "Дороженька". В перерывах между выступлениями аниматоры-скоморохи предложат зрителям народные игры и загадки.

В 14.00 на сцене выступит фольклорный ансамбль "Теплица" с музыкально-обрядовым действием — "Путешествие по масленичной неделе". Следом - выступление Клуба исторических реконструкций «РАДОГОСТ». Участники коллектива проведут постановочные бои, традиционные соревнования, которые проводятся во время Масленицы (прыжки в мешках, перетягивание каната). Праздничную эстафету подхватит выступление фолк-шоу – группы "Диковина": авторская музыкальная игра, песенный конкурс, танцевальный марафон с участием зрителей, народные песни.

В 15.20 фольклорный ансамбль "Теплица" разыграет шуточную сценку «Проводы Масленицы», зрители попрощаются с чучелом, и произойдет обряд сожжения Масленицы. А потом, в продолжение праздничного дня выступит вокально-инструментальный ансамбль "Крапива".



У главного входа во Дворец царя Алексея Михайловича с 13.30 стартует программа "От Масленицы до Масленицы. Традиции столетий". На площади перед Дворцом начнется празднование традиционной городской Масленицы XVIII- XIX веков. Вокруг сцены уже возведены небольшие потешные шатры-балаганы, сообщает департамент культуры Москвы.

Праздник откроется выступлением Московского этнографического театра, который исполнит музыкально-поэтические зарисовки о Масленице. Его сменит представление шатров-балаганов. На сцену по одному выйдут актеры, они расскажут о своих шатрах и под ярмарочные наигрыши пригласят зрителей в гости. Чуть позже состоится шуточный аукцион.

Затем народный театр покажет фрагменты старинной пьесы "Царь Максимилиан». По окончании спектакля артисты проведут танец с чучелом Масленицы, исполнят частушки и хоровые песни. Следом начнется масленичная потешная комедия в исполнении Театра "Петрушки. Потом прозвучат старинные народные песни и городские романсы.

У Дворца Алексея Михайловича жечь чучело не будут. Здесь проведут обряд "растрясывания" чучела Масленицы.

"АН" писали, что в парках и на площадях Москвы пройдут более 300 мероприятий, посвященных празднованию Масленицы. Самый большой праздник по традиции состоится в парке культуры и отдыха "Победа", где сожгут семиметровое чучело и испекут самый большой в городе блин.