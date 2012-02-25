В Москве стартовал главный конкурс театральной России - фестиваль "Золотая Маска". В программе - лучшие постановки сезона. Какую из них отметит жюри, станет известно через полтора месяца.

Торжественная церемония вручения национальной театральной премии пройдет 16 апреля на исторической сцене Большого театра.

А торжественного открытия "Золотой маски" не было. Фестиваль просто начался сегодня. За полтора месяца в Москве можно увидеть лучшие спектакли минувшего сезона, и это уже грандиозный праздник.

Любопытный дизайн на этот раз у фестивальных буклетов и афиш - помимо обычной венецианской маски здесь фотография человека в маске косметической, передает Первый канал. Очень похоже, что это символ лица современного театра - оно становится более молодым и свежим, даже если речь идёт о многолетней классике.

Оперу "Мертвые души" в Мариинском театре Санкт-Петербурга возродили в самом конце минувшего сезона. А сегодня момент исторический - произведение, написанное Родионом Щедриным 35 лет назад по заказу Большого театра, вновь на главной сцене страны. Мариинские "Мертвые души" претендуют в этом году сразу на 9 "Золотых Масок" в разных номинациях.

Михайловский театр привозит на фестиваль свое прочтение оперы Джакомо Пучини "Богема".

Большой театр представляет оперу "Золотой петушок" и балет "Утраченные иллюзии".

Как всегда на сценах Москвы можно будет посмотреть самые яркие кукольные и драматические постановки театров России, СНГ, Великобритании, Италии, Польши и Германии.