Сегодня Всеволоду Санаеву исполнилось бы 100 лет

Век назад, 25 февраля 1912 года, в городе Туле родился Всеволод Санаев, который был одним из самых любимых актеров советской эпохи. Семья актера и его друзья и поклонники соберутся в Белом зале Дома кино.



Санаев был потомственным мастером по изготовлению гармоней, но он решил стать актером. Начинал с драмкружка, затем поступил на службу в Тульский театр имени Горького. Играл на сцене МХАТА, театра Моссовета, театра-студии киноактера и даже год проработал педагогом ВГИКа. В результате с имени Всеволода Васильевича Санаева началась династия кинематографистов. Его дочь Елена Санаева – актриса театра и кино, вдова режиссера Ролана Быкова, внук Павел – писатель, актер, сценарист и режиссер (автор «Похороните меня за плинтусом»).

Дебютировал актер в фильме Григория Александрова «Волга-Волга» (1938). Первая большая роль Всеволода Санаева была в фильме режиссера Ивана Пырьева «Любимая девушка». Сыграв роль полковника милиции Зорина в знаменитой детективной трилогии, он получил звание заслуженного работника МВД. Госпремию РСФСР он получил вместе с Василием Шукшиным и Валерием Гинзбургом за работы над кинокартиной «Ваш сын и брат».



Народный артист Всеволод Санаев умер на 84-м году жизни в 1996 году и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой жены Лидии, ушедшей из жизни несколькими месяцами ранее.



