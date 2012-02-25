Ушел из жизни автор «Бандитского Петербурга» Андрей Бенкендорф

Вчера в возрасте 65 лет скончался известный украинский режиссер и сценарист Андрей Бенкендорф, начавший свой творческий путь еще во времена СССР. Прощание с режиссером пройдет в воскресенье в 12:30 в Свято-Покровском монастыре.



Похоронят Андрея Бенкендорфа в Киеве на Байковом кладбище.

Режиссер родился 13 марта 1946 года в Москве. Он снимал не только художественные фильмы, в числе которых «Поездка через город», «Капель», «Благие намерения», «Работа над ошибками», «Балаган», «Снайпер», но и сериалы. Настоящую славу режиссеру принесли последние сезоны «Бандитского Петербурга».

Президент Виктор Янукович высказал соболезнования в связи со смертью Андрея Бенкендорфа.

«Примите мои искренние соболезнования в связи с непоправимой потерей - смертью любящего мужчины и отца, искреннего друга и художника - Андрея Бенкендорфа. В памяти всех, кто знал и работал вместе с Андреем Александровичем, он останется блестящим режиссером, талантливым сценаристом и продюсером, яркой личностью, чей творческий задел занял достойное место в современном киноискусстве», - идет речь в соболезновании главы государства родным, близким и друзьям умершего. Светлая память об Андрее Александровича будет всегда жить в наших сердцах», высказал соболезнования глава государства родным, близким и друзьям умершего.

Сын Бенкендорфа Андрей является генеральным директором Национальной телекомпании Украины.



