При реставрации Исаакиевского собора нашли послание из прошлого

Бутылку с посланием «выловили» из океана времени петербургские реставраторы – во время работ по восстановлению облика Екатерининского предела Исаакиевского собора, они случайно нашли послание от своих коллег, в котором те делились секретами профессионального мастерства. Несмотря на то, что храмовому искусству находка не имеет никакого отношения, она, скорее всего, станет экспонатом: как говорят специалисты, «случайных» вещей в музеях не оставляют.



Бутылку из под растворителя с номером «Ленинградской правды» от седьмого декабря 1956 года, куда было завернуто письмо, мастера нашли при обследовании левого предела храма – на тайник им указала маленькая табличка, расположенная на высоте тридцати метров, почти под самым куполом. Надрезав под ней штукатурку, они обнаружили тайник, а в нем – новости из прошлого и список имен реставраторов с подробным описанием работы по восстановлению живописи.



Старая газета, которая, как и послание, войдет в числе музейных экспонатов, рассказывала о XVI Олимпиаде, Дне Сталинской Конституции, хоккейных матчах и рекордном улове сельди.



- В музее не бывает простых историй, нет просто бумажек или оторванных пуговиц. Все это история, - поделился мнением директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров, отметив что не исключает новых сюрпризов: реставрация храма идет полным ходом и современным художникам предстоит полностью повторить работу своих предшественников, которая, к слову, теперь уж точно вошла в Историю.