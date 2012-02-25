Антон Макарский с супругой вымолили у Бога рёбенка

Жена популярного российского актера Антона Макарского, Виктория Морозова, наконец-то объявила о своей беременности. Семья вылетела в Иерусалим. Говорят, что рожать Виктория собирается там же.

Напомним, отчаявшись после 12-ти лет совместной жизни обзавестись собственным малышом, известная в России актерская чета - Макарский - Морозова решились было на усыновление. Но потом решились еще на одну попытку.

Вика и Антон отправились в Израиль, в путешествие по святым местам. При этом супруги строго соблюдали все церковные правила и каноны, сообщает Word News Agency. И чудо произошло.

Во время недавних каникул, которые пара провела в Соединенных Штатах, Виктория неожиданно для себя узнала, что она беременна.