В ирландской столице во второй раз состоится фестиваль "Русская Масленица", организуемый департаментом культуры города Москвы совместно с городским Советом города Дублина для детей и взрослых.

Он пройдет 26 февраля, связав две столицы праздничными русскими традициями.

Выступления русских народных ансамблей, ярмарки русских сувениров, горячие свежеиспеченные блинчики с разнообразными начинками, а также мастер-классы по их изготовлению - атмосфера веселья и всеобщего праздника ожидает жителей ирландской столицы.

"Этот фестиваль направлен на лучшее понимание ирландцами русской культуры и традиций. Из звезд российской эстрады в Дублине выступит заслуженный артист России Олег Погудин, а народный артист России Иосиф Райхельгауз на примере пьесы А.П. Чехова "Чайка" познакомит студентов Школы актерского мастерства г. Дублина с технологическими основами системы Станиславского", - говорится в сообщении департамента культуры Москвы.

В рамках фестиваля в Консерватории музыки и драмы Технологического Института г. Дублина покажет свое мастерство известный дирижёр Дмитрий Юровский.

Активное участие в праздновании Масленицы примет и русскоязычная община Ирландии. В частности, планируются выступления танцевальных коллективов, встреча с деловыми кругами Ирландско-Российской ассоциации бизнеса, проведение в школах различных конкурсов и викторин. Организаторы предусмотрели ряд развлечений для детей: раскрашивание матрешек, конкурс на лучший рассказ короткой сказки или истории.