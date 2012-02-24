Елена Соловей улетела в Америку из-за любви к детям

Елена Соловей, вот уже более 20 лет живущая в США, сегодня отмечает юбилей. Причиной отъезда из страны для нее явилась любовь – любовь к детям. Она прекрасно понимала, что как актриса никому в чужой стране не нужна.



Ее звездным часом в кино стала «Раба любви» Никиты Михалкова, где она сыграла актрису немого кино Ольгу Вознесенскую. Дальше были роли в двух подряд михалковских фильмах - «Неоконченной пьесе для механического пианино» и «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», съемки во всесоюзном хите «Вам и не снилось»...

Когда в конце 80-х карьера Елены Соловей пошла на спад, она приняла сложное решение - ушла из кино и эмигрировала в США вслед за мужем Юрием Пугачем. И вот уже 21 год Соловей живет в пригороде Нью-Йорка...

Муж Елены, художник, устроился в ювелирную лавку, актриса в основном была домохозяйкой, занималась воспитанием детей. Она прекрасно понимала, что как актриса здесь никому не нужна.



Потом начала работать на русскоязычном радио в Нью-Йорке, читала отрывки из произведений русских классиков. А потом снялась в фильме Джеймса Грея «Хозяева ночи», который участвовал в конкурсе Каннского кинофестиваля. Елена прошла пробы, быстро снялась в своих эпизодах... Не думала, что это можно воспринять как возвращение в кино. А сейчас снимается в новом фильме Грея Lowlife .

Как говорит Елена, « уезжала из страны по одной причине - не видела в России будущего для своих детей. И ни разу не пожалела. Раз моим детям, а теперь уже и внукам хорошо в Америке, то почему должно быть плохо мне? Нет, ностальгии не было. Была тоска по людям, с которыми оказалась на разных берегах океана. Но... границы ведь никто с момента моего отъезда не закрывал», пишет «КП».



