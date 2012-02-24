Похороны Людмилы Касаткиной пройдут с воинскими почестями (ВИДЕО)

Народная артистка СССР Людмила Касаткина будет похоронена на Новодевичьем кладбище. В Минобороны создана комиссия по организации похорон. Траурная церемония прощания пройдет со всеми подобающими ее статусу великой актрисы почестями.



"Такое решение принято, чтобы отметить вклад этой великой русской актрисы в историю Центрального театра Советской, а впоследствии - Российской Армии. Служению в нем Людмила Ивановна отдала многие годы жизни", - сообщили в российском военном ведомстве.

Ранее глава военного ведомства РФ Анатолий Сердюков сообщил, что "Минобороны России сделает все необходимое, чтобы траурная церемония прощания с Людмилой Ивановной прошла со всеми подобающими ее статусу великой русской актрисы почестями".

Как сообщали «АН»: в Москве на 87 году жизни скончалась народная артистка СССР, актриса театра и кино Людмила Касаткина.



