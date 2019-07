Знаменитые Garbagе едут в Петербург

Любимая группа девяностых отправляется в мировое турне в поддержку своего нового альбома «Not Your Kind Of People».



Ширли Мэнсон, Бутч Виг, Стив Маркер и Дюк Эриксон закончили работу над пятым студийным альбомом, в который вошли аж 25 новых треков. Сам релиз запланирован на 15 мая, но уже 11 мая мы увидим музыкантов на концерте в Петербурге.



- В новом альбоме есть все, что мы всегда любили, - поделился Бутч Виг в «Фэйсбуке». - Шумные гитары, сочный электронный бит и, конечно, атмосферные моменты, как в кино.



Стоит отметить, что перед своим визитом в Россию группа немного нервничает.



- Мысль о новом турне в равной степени захватывающая и пугающая, — написала в блоге Ширли, — но нам всегда нравилась такая смесь боли и удовольствия. Мы с волнением ждем выступления в России.

Фанаты Garbage уже вовсю готовятся к встрече своих любимчиков. Поклонники решили устроить сюрприз для ребят прямо в аэропорту. Известно, что сама группа прилетит в Петербург днем 10 мая, накануне выступления. Ожидается, что на встрече будет около сотни поклонников.



Кстати, сама солистка группы Ширли Мэнсон просто обожает своих фанатов. А организаторы концертов в свою очередь потакают знаменитости: то разыгрывают встречи с фанами, то дарят билеты на концерт, то устраивают автограф-сессии.



- Однажды у меня появилось огромное желание пообщаться с фанатами. – Написала в своем блоге солистка. – Так, я познакомилась с самой очаровательной девочкой в мире. Ей было около восьми лет и на ней была розовая футболка старого образца с надписью Garbage - с датами нашего первого турне по США. О Боже! Эта была самая миленькая девочка на свете! С маленькими губками в форме лука Купидона и красной сверкающей помадой. Она попросила расписаться на футболке, и я была на седьмом небе от счастья.



Несмотря на то, что участники группы Garbage живут в Америке, они очень любят Россию.



- Когда нас спрашивают о России, мы всегда рекомендуем съездить в Санкт-Петербург. – Говорит Ширли. - Это очень красивый потрясающий город! Он необыкновенный, как Париж. И хотя в Москве туристов намного больше, здесь есть на что посмотреть, много всего интересного.



Концерт в Санкт-Петербурге пройдет 11 мая в СК «Юбилейный». Потом группа выступит в Москве, Париже, Швеции, Германии и Бельгии.



К сожалению, никаких подробностей шоу и программы российских концертов еще нет. Но можно смело утверждать, что прозвучат не только новые песни, но и старые хиты «The world is not enought», «Мilk», «You look so fine» и «I Think Im Paranoid».