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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Культура

Актер Алексей Петренко в больнице восстанавливается после операции

, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

Актер  Алексей  Петренко после  операции  на сердце восстанавливается в больнице.  В одной из клиник Москвы актеру на днях установили  кардиостимулятор.

После хирургического вмешательства 73-летнего  Петренко поместили в реанимацию, где ему проводят интенсивный курс лечения, сообщает Life News.

"АН" сообщали, что несколько дней назад  народный артист России Алексей Петренко  был госпитализирован в одну из столичных клиник из-за нарушений ритма сердца. Петренко в больницу привезла его супруга Азиза Абдумаминова.

В клинике  актеру  провели все положенные в этом случае обследования, провели коронографию, чтобы оценить состояние сосудов. После чего была рекомендована операция.

Петренко известен ролями в "Жестоком романсе", "Короле Лир", "ТАСС уполномочен заявить", "Сибирский цирюльник","Узник замка Иф", "В августе 44-го".

ИЧ

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