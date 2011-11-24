Актер Алексей Петренко в больнице восстанавливается после операции

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24 ноября 2011, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

Актер Алексей Петренко после операции на сердце восстанавливается в больнице. В одной из клиник Москвы актеру на днях установили кардиостимулятор.

После хирургического вмешательства 73-летнего Петренко поместили в реанимацию, где ему проводят интенсивный курс лечения, сообщает Life News.

"АН" сообщали, что несколько дней назад народный артист России Алексей Петренко был госпитализирован в одну из столичных клиник из-за нарушений ритма сердца. Петренко в больницу привезла его супруга Азиза Абдумаминова.

В клинике актеру провели все положенные в этом случае обследования, провели коронографию, чтобы оценить состояние сосудов. После чего была рекомендована операция.

Петренко известен ролями в "Жестоком романсе", "Короле Лир", "ТАСС уполномочен заявить", "Сибирский цирюльник","Узник замка Иф", "В августе 44-го".