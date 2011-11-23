Дирижёр Горенштейн подал в суд на Минкультуры РФ

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23 ноября 2011, 07:53 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта infosud.ru

Бывший главный дирижёр и худрук Государственного академического симфонического оркестра имени Светланова Марк Горенштейн подал иск к Министерству культуры, сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Екатерина Ильина.

По её словам, судья принял исковое заявление Горенштейна к производству и назначил предварительные слушания по гражданскому делу на 20 декабря, передаёт РАПСИ.

"АН" писали, что Горенштейн был уволен в конце сентября приказом министерства культуры РФ после длительного скандала со своими музыкантами, которые обвиняли его, в частности, в некорректном обращении с ними и отмечали, что за последние несколько лет из коллектива ушло порядка 280 музыкантов. В свою очередь, Горенштейн назвал все обвинения ложью и пообещал отстаивать свою позицию в суде.

"В исковом заявлении Горенштейн просит суд обязать министерство культуры восстановить его в должности худрука и главного дирижера оркестра, признать увольнение незаконным, а также взыскать с министерства зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда", - уточнила пресс-секретарь суда.

По ее словам, истец не указывает размер компенсации морального ущерба, оставив этот вопрос на усмотрение суда.

Контракт на должность худрука ГАСО на три года 24 октября был подписан с Владимиром Юровским.