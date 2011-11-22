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//Культура

Путин никому не расскажет главный секрет фильма "Высоцкий"

22 ноября 2011, 07:46 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр РФ Владимир Путин узнал главный секрет фильма "Высоцкий. Спасибо, что живой". В воскресенье, 20 ноября, глава российского правительства  посмотрел на киностудии "Мосфильм" новый фильм и встретился со съемочной группой.

Имени исполнителя главной роли фильма нет в титрах. По признаниям актёров, которые снимались в картине, даже для них эта личность остаётся неизвестной: на площадку артист выходил в гриме. "Мы очень долго искали актера, понимали, что такого актера нет.

В конце концов, придумали совмещение выдающейся актерской игры, грима и компьютерной графики", - рассказал генеральный директор Первого канала, продюсер фильма "Высоцкий. Спасибо, что живой" Константин Эрнст. Владимир Путин пообещал, что никому не расскажет о главной тайне.

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