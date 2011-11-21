Путин предложил российскому киносообществу сформулировать кодекс этических норм

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21 ноября 2011, 19:04 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы правительства РФ

В Москве Владимир Путин в понедельник на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии предложил российскому киносообществу сформулировать кодекс этических норм.

"Предлагаю вспомнить об известном этическом кодексе Хейза, который был принят в 1930 году в Штатах Американской ассоциацией производителей и прокатчиков фильмов. Те, кто подписывал тогда этот кодекс, брали на себя обязательства не снимать картин, подрывающих нравственные устои общества, склоняющих симпатии зрителей на сторону преступников, не допускать пренебрежения религиозными и семейными ценностями, не допускать пропаганды насилия, наркокультуры и алкоголизации общества. Я хочу напомнить, что этот кодекс являлся неофициальным национальным стандартом в США на протяжении целых 37 лет, и его формальное упразднение не изменило отношения ни мастеров, ни зрителей к качеству фильмов," - сказал Владимир Путин, передаёт пресс-служба правительства РФ.

"Ясно, вы, многие, во всяком случае из сидящих здесь, да практически все, да и я это знаю, – можем сказать: ничего там сегодня не соблюдается из этого кодекса. Я бы не сказал, что уж ничего не соблюдается. Но то, что он на протяжении 37 лет работал, функционировал, это всё-таки создало определённые рамки и показало нравственные ориентиры, всё-таки во время функционирования этого документа успело вырасти и сформироваться несколько поколений граждан с определёнными ценностями, установками и жизненными ориентирами." - отметил глава кабмина РФ.

При этом Путин подчеркнул, что государство не намерено в каком-либо виде возрождать цензуру.