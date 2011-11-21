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//Культура

Михалков не будет участвовать в заседании по кинематографии

21 ноября 2011, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

Известный российский кинорежиссер Никита Михалков не сможет участвовать в заседании совета по кинематографии, который сегодня проводит председатель совета, премьер-министр РФ Владимир Путин.

По словам Михалкова, о том, что будет заседание Совета, он узнал лишь четыре дня назад. "Гораздо раньше я обещал приехать в качестве специального гостя на форум европейских и азиатских медиа в Астану", - пояснил режиссер.

Никита Михалков провел видеомост с Москвой из столицы Казахстана.

ИЧ

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