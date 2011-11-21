Вечер итальянского джаза

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21 ноября 2011, 13:07 [«Аргументы Недели», Сергей Птица ]

Итальянский джаз никогда не дает забыть о том, что он итальянский. Даже в самой меланхоличной мелодии ощущается скрытая теплота и жизненная энергия уроженцев лазурного юга. Лично убедиться в этом зрителей 7 декабря в 19.00 Театральный зал Московского Дома Музыки в очередной раз приглашают участники проектов, проходящих в рамках «Года Италии в России».

В первом отделении концерта выступит интернациональная группа Big Sky, объединившая четырех ведущих джазовых музыкантов России и Италии. Саксофонист Фабио Костантино – потомок знаменитой аристократической сицилийской фамилии, работающий во всех мыслимых и немыслимых форматах и стилях: джазе, современной академической музыке, хип-хопе и фанке, автор саундтреков к фильмам и джинглов для радио и телевидения. Феноменальный перкуссионист Руджеро Ротоло – постоянный участник проектов саксофонистов Маурицио Джиамарко, Джанни Бассо, Даниэле Спаннапиецо, пианистов Джо Палермо Чинда и Сальваторе Бонафеде, гитариста Франко Черри и многих других джазовых музыкантов.

Российская сторона джазового квартета представлена Алексеем Колосовым – популярным московским композитором, гитаристом и джазовым журналистом, а также арт-директором международных фестивалей «Балтийский джаз», «Moscow Jazz Open» и нового проекта «Москва-Рим’2011». Пианист Борис Прусаков – участник многих российских и зарубежных международных джазовых фестивалей. Помимо джаза он занимается электронной музыкой, много экспериментирует в смешанных стилях (техноджаз, фри-джаз, нью эйдж и т.п.). Им написано более полусотни инструментальных пьес, музыка к двум театральным спектаклям, к фильму "Криминальный отдел". В январе 2012 года группа Big Sky планирует запись альбома на знаменитой Rainbow studio в Осло. Звукорежиссером проекта станет сам Ян Эрик Конгсхауг – создатель всемирно известного уникального саунда немецкой фирмы ECM.

Во втором отделении концерта на сцене появится итальянский джазовый квартет LOCOMOTIVE. Коллектив был создан саксофонистом Раффаэле Касарано в 2004 году. Первый альбом квартета «Легенда», записанный в необычном месте – в Августинском женском монастыре – был с восторгом встречен и публикой, и критикой. После турне по Европе 2009 года был выпущен второй альбом Replay. Сейчас в репертуаре квартета – помимо композиций из первых двух альбомов в духе Джона Колтрейна – также и новые композиции, созданные после смены состава в 2011 году.