Швыдкой на открытии памятника Высоцкому в Сочи: человек он был застенчивый

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20 ноября 2011, 19:29 [ «Аргументы Недели. Сочи» ]

о: wikipedia.org

Памятник актеру, поэту и барду Владимиру Высоцкому открыли в воскресенье в Сочи в рамках четырёхдневного празднования дня города, на церемонии присутствовал Михаил Швыдкой.

Бронзовый памятник работы сочинского скульптора Петра Хрисанова установлен в парковой зоне концертного зала "Фестивальный". На открытии памятника приветствовал жителей и гостей города специальный представитель президента по культуре, президент Академии российского телевидения Михаил Швыдкой.

"Человек он был скромный, если не застенчивый, достаточно закрытый. Если бы он представил, что в его честь когда-нибудь поставят памятник в Сочи, то обязательно написал бы какую-нибудь юмористическую песню на это событие", - сказал Швыдкой, передаёт РИА Новости.

Он добавил, что Высоцкий был совестью времени, голосом эпохи, выражением всего лучшего в народе: готовность прийти на помощь в беде, готовность противостоять злу, готовность сказать правду, выкрикнуть ее, даже когда говорить было невозможно.

По словам мэра Сочи Анатолия Пахомова, на следующей неделе в районе горы Ахун будет открыта "Поляна Высоцкого", где будет установлена бетонная копия первого памятника и будет оборудована площадка для исполнения любительскими коллективами бардовских песен. Все расходы по установке двух памятников артисту и созданию места для встреч его поклонников взяли на себя сочинские меценаты.