//Культура

20 ноября 2011, 08:15 [ «Аргументы Недели» ]

Российская балерина Анастасия Волочкова мечтает открыть балетную школу для детей на Украине. После сольного спектакля в Днепропетровском академическом музыкально-драматическом театре имени Тараса Шевченко балерина призналась, что хотела бы открыть балетную школу в Днепропетровске.

«Я сама мама, и безгранично люблю свою дочь Аришу. Поэтому понимаю, как важно творить реальное добро именно для детей - своих и чужих», - отметила артистка балета. По словам Волочковой, намерение открыть школу для детей в Днепропетровске она собирается обсудить с руководителями региона. Напомним, у Анастасии Волочковой работает балетная школа для детей в Москве.