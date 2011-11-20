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//Культура

Анастасия Волочкова мечтает открыть балетную школу для детей на Украине

20 ноября 2011, 08:15 [ «Аргументы Недели» ]

Российская балерина Анастасия Волочкова  мечтает открыть балетную школу для детей на Украине.  После сольного спектакля в Днепропетровском академическом музыкально-драматическом театре имени Тараса Шевченко балерина призналась, что хотела бы открыть балетную школу в Днепропетровске. 

«Я сама мама, и безгранично люблю свою дочь Аришу. Поэтому понимаю, как важно творить реальное добро именно для детей - своих и чужих», - отметила артистка балета. По словам Волочковой,  намерение открыть школу для детей в Днепропетровске она собирается обсудить с руководителями региона. Напомним, у Анастасии Волочковой работает балетная школа для детей в Москве. 

ИЧ

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