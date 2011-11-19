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19 ноября 2011, 09:26 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Легендарный режиссёр, бывший бессменный руководитель Театра на Таганке Юрий Любимов поставит в Большом театре оперу "Князь Игорь". Об этом он сообщил на премьере балета "Спящая красавица", которая состоялась накануне вечером на обновлённой исторической сцене БАГТ. По словам режиссёра, контракт ещё не подписан, но будущая постановка - вопрос практически решённый.

Юрий Любимов признался, что хотел бы уговорить знаменитого хореографа Юрия Григоровича поставить в новом спектакле "Половецкие пляски".

Напомним, минувшим летом Юрий Любимов оставил по своему желанию должность художественного руководителя Театра на Таганке после конфликта с труппой на гастролях в Чехии.

Как отметили критики, премьера балета "Спящая красавица" состоялась на самом высоком уровне. Новые декорации для спектакля создал всемирно известный итальянский мастер Эцио Фриджерио, прославившийся своим сотрудничеством с Роланом Пети и Рудольфом Нуреевым.



"АН" сообщали, что премьеру балета пришли посмотреть президент РФ Дмитрий Медведев с супругой, а президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Вместе с ними свою постановку смотрел хореограф Юрий Григорович.



"Спящая красавица" Чайковского - одна из самых знаменитых в мире балетных постановок. Первый её показ состоялся в Большом ещё в 1899-ом году.