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18 ноября 2011, 20:47 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта itar-tass.com

Президент Дмитрий Медведев с супругой Светланой в пятницу вечером присутствуют на премьере балета "Спящая красавица" на обновленной сцене Большого театра.

В ложе вместе с главой российского государства - президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, балетмейстер Юрий Григорович, худрук балетной труппы Большого Сергей Филин, директор ГАБТ Анатолий Иксанов.

Главные партии в "Спящей красавице" в новой редакции Юрия Григоровича исполняют прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и звезда мирового балета американец Дэвид Холлберг.

Дмитрий Медведев уже посещал Большой театр 28 октября, когда проходило открытие исторической сцены после многолетней реконструкции.