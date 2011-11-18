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18 ноября 2011, 16:23 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

prdisk.ru

Сегодня стали известны лауреаты премии в области театра, кино и телевидения "Кумир". Почетными лауреатами актерской премии стали Сергей Маковецкий, Михаил Ефремов, Алена Бабенко и Ирина Розанова.

В номинации "За высокое служение искусству", учрежденной оргкомитетом премии. будут награждены Олег Табаков и Богдан Ступка.

Председатель оргкомитета премии "Кумир", выдающийся актер Алексей Баталов сказал: "Это премия, которую присуждают реальные, живые, видевшие кино зрители, а не мертвые души", передает РИА Новости.

По словам Баталова, уникальность этой награды состоит в том, что подобное было невозможно представить в "советские, партийные времена", когда кумиры выбирались руководством свыше, а не зрителями.

Вручение состоится в субботу, 19 ноября, в Демонстрационном зале ГУМа в Москве.

Премия "Кумир" существует с 1997 года и присуждается актерам один раз в два года за наиболее яркие работы в театре, кино и на телевидении.

Номинантов премии выбирает экспертный совет, в состав которого входят выдающиеся деятели культуры: режиссеры, известные театральные и кинокритики, писатели и журналисты.

С 2009 года вторым этапом выбора номинантов стало народное голосование в Интернете, премия приобрела общенациональный масштаб. В этом году за номинантов премии проголосовало более 5600 зрителей.