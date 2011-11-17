В Москве открывается выставка фоторабот Стэнли Кубрика (видео)

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17 ноября 2011, 21:46 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

1tv.ru

В Москве открывается выставка фоторабот культового режиссёра Стэнли Кубрика. Много лет за фотографиями, сделанными Стэнли Кубриком в юности, охотились почти все музеи мира, но даже сам режиссёр "Космической одиссеи" и "Заводного апельсина" не знал, где их искать.

Профессора Райнера Кроне однажды осенила блестящая мысль: ведь Кубрик целых 5 лет работал фоторепортёром культового американского журнала "Лук". Кроне помчался в магазин, где продавались старые журналы и скупил все номера журнала "Лук" с 1945 по 1950 годы. В старых журналах он обнаружил множество потрясающих фотографий, под которыми было написано имя фотографа: Стенли Кубрик! Сегодня искусствовед, профессор Райнер Кроне - куратор выставки фоторабот Стэнли Кубрика.



Кубрик не просто фиксировал жизнь, а рассказывал истории. Одна из них про 12-летнего чистильщика обуви с одной из улиц Нью-Йорка. Микки - самый обычный мальчишка, увлекается боксом, играет с друзяьми, лазает по заборам и гоняет голубей. Но камера Кубрика делает из него звезду, героя свего времени. Или история о собаках Большого яблока и их хозяйках. Кто бы мог подумать, что эти снимки через 60 лет посчитают образцом фэшн-фотографии.