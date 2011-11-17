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17 ноября 2011, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]

КВН получит собственную площадку в Москве. Среди предложенных Клубу Веселых и Находчивых вариантов - кинотеатр "Гавана". Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что помещение, предлагаемое КВН, в неплохом состоянии.

Столичная мэрия также выделит клубу субсидию на содержание площадки и на организацию телесъёмок. Но бессменный президент КВН и ведущий телепрограммы Александр Масляков испугался, когда увидел здание "Гаваны", передает Радио СИТИ-ФМ.

Телевизионная программа КВН отмечает в эти дни 50-летний юбилей с момента выхода в эфир первой передачи.

На записи юбилейной программы КВН присутствовал премьер-министр РФ Владимир Путин. Один из членов жюри Юлий Гусман посетовал, что до сих пор у КВН нет собственного здания.