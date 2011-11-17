В Москве объявлены номинанты на премию «Золотая Маска»

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17 ноября 2011, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве объявлены номинанты на главную театральную премию России «Золотая Маска».

На приз в основной номинации «Драма/Спектакль большой формы» претендуют две постановки театра «Сатирикон» - «Константин Райкин. Вечер с Достоевским» и «Чайка"» В списке номинантов также постановка «Современника» - «Враги: История Любви» ,

«Август. Графство Осэйдж» (Театр драмы, Омск), «Без вины виноватые» (Театр юного зрителя, Екатеринбург), «Будденброки» (РАМТ, Москва), «Три сестры» (Малый драматический театр - Театра Европы из Санкт-Петербурга), «Калигула» (Театра Наций), «Мамаша Кураж и ее дети» (Алтайский театр драмы имени Шукшина, Барнаул) и «Счастье» (Александринский театр, Санкт-Петербург).

За звание лучшего режиссера в драме будут бороться 17 человек, в том числе Юрий Бутусов, Лев Додин, Сергей Женовач, Миндаугас Карбаускис, Андрей Могучий и Кирилл Серебренников.

В номинации «Лучшая мужская роль» представлены Илья Исаев, Евгений Миронов и Константин Райкин.

На звание лучшей актрисы претендуют Чулпан Хаматова, Агриппина Стеклова. Елизавета Боярская и Полина Агуреева.

18-й Фестиваль «Золотая Маска» пройдет с 27 марта по 15 апреля 2012 года. Вручение премии будет проходить на сцене Большого театра 16 апреля 20012 года. Награда присуждается в 30 номинациях.