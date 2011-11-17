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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Культура

В Москве объявлены номинанты на премию «Золотая Маска»

17 ноября 2011, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве объявлены номинанты на главную театральную премию России  «Золотая Маска».

На приз в основной номинации  «Драма/Спектакль большой формы»  претендуют  две  постановки театра «Сатирикон»  - «Константин Райкин. Вечер с Достоевским» и  «Чайка"»  В списке номинантов также постановка  «Современника»  - «Враги: История Любви» ,
«Август. Графство Осэйдж» (Театр драмы, Омск),  «Без вины виноватые» (Театр юного зрителя, Екатеринбург), «Будденброки»  (РАМТ, Москва),  «Три сестры»  (Малый драматический театр - Театра Европы из Санкт-Петербурга),  «Калигула»  (Театра Наций), «Мамаша Кураж и ее дети»  (Алтайский театр драмы имени Шукшина, Барнаул) и  «Счастье» (Александринский театр, Санкт-Петербург).

За звание лучшего режиссера в драме будут бороться 17 человек, в том числе Юрий Бутусов, Лев Додин, Сергей Женовач, Миндаугас Карбаускис, Андрей Могучий и Кирилл Серебренников.

В  номинации  «Лучшая мужская роль»  представлены   Илья Исаев, Евгений Миронов и Константин Райкин. 

На звание лучшей актрисы претендуют  Чулпан Хаматова,  Агриппина Стеклова. Елизавета Боярская и Полина Агуреева.

18-й Фестиваль  «Золотая Маска» пройдет с 27 марта по 15 апреля 2012 года.  Вручение  премии будет проходить на сцене Большого театра 16 апреля 20012 года. Награда присуждается в 30 номинациях.

ИЧ

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