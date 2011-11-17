Выставку Дали в ГМИИ им. Пушкина в Москве посетило рекордное число человек

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"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
//Культура
17 ноября 2011, 16:50 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
За время работы в ГМИИ им. Пушкина в Москве выставки "Сальвадор Дали" из собрания Фонда "Гала — Сальвадор Дали", Фигерас". Произведения легендарного испанского художника Сальвадора Дали увидели 270 тысяч человек.
Это абсолютный рекорд посещаемости Государственного музея изобразительных искусств им.Пушкина, сообщает на сайте музея.
На выставке, приуроченной к Году Испании в России, были представлены 25 картин и 90 уникальных графических работ.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области