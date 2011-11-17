Директор Большого театра заявил, что директор Михайловского его шантажирует

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17 ноября 2011, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

Генеральный директор Большого театра Анатолий Иксанов заявил о том, что директор Михайловского театра Владимир Кехман его шантажирует.



По словам Икханова, Кехман сказал, что если он хоть что-то неприятное публично скажет про Михайловский театр и лично Кехмана, то это скажется на судьбе известных артистов балета Натальи Осиповой и Ивана Васильева. Как, якобы сказал Кехман, им будет закрыта возможность выступать в каких-либо иных театрахПередает Интерфакс.



"АН" сообщали, что премьер Большого театра Иван Васильев и прима-балерина Наталья Осипова заявили об уходе. Позднее стало известно, что Васильев и Осипова с 1 декабря переходят в Михайловский театр Петербурга.