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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Культура

Директор Большого театра заявил, что директор Михайловского его шантажирует

17 ноября 2011, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

Генеральный директор Большого театра Анатолий Иксанов заявил о том, что директор  Михайловского театра Владимир Кехман его шантажирует.

По словам Икханова, Кехман сказал,  что если он хоть что-то неприятное публично скажет про Михайловский театр и лично Кехмана, то это скажется на судьбе известных артистов балета Натальи Осиповой и Ивана Васильева. Как, якобы сказал Кехман, им будет закрыта возможность выступать в каких-либо иных театрахПередает Интерфакс.

"АН" сообщали, что премьер   Большого театра Иван Васильев и прима-балерина Наталья Осипова заявили об уходе. Позднее стало известно,  что  Васильев и Осипова с 1 декабря переходят в Михайловский театр Петербурга.

ИЧ

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