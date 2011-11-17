В Доме кино простились с актером Львом Борисовым

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"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
//Культура
17 ноября 2011, 15:02 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве в Доме кино сегодня прошла церемония прощания с народным артистом России Львом Борисовым.
Лев Борисов ушел из жизни на 78-м году жизни во вторник, 15 ноября. Актер долго болет и скончался в реанимационном отделении Боткинской больницы в Москве после перенесенного инсульта.
Дань памяти артисту отдали друзья и коллеги актера, а также многочисленные поклонники его творчества.
Отпевание артиста прошло в храме при Троекуровском кладбище, где затем был похоронен Лев Борисов.
Борисов сыграл десятки ролей в театре и кино. Большую популярность актеру принесла роль криминального авторитета Антибиотика в телесериале "Бандитский Петербург".
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области