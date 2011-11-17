Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Культура

В Доме кино простились с актером Львом Борисовым

17 ноября 2011, 15:02 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве в Доме кино сегодня прошла церемония прощания с народным артистом России Львом Борисовым.
Лев Борисов ушел из жизни на 78-м году жизни во вторник, 15 ноября. Актер долго болет и скончался в реанимационном отделении Боткинской больницы в Москве после перенесенного инсульта.

Дань памяти артисту отдали друзья и коллеги актера, а также многочисленные поклонники его творчества.

Отпевание артиста прошло в храме при Троекуровском кладбище, где затем был похоронен Лев Борисов.

Борисов  сыграл десятки ролей в театре и кино. Большую популярность актеру принесла роль криминального авторитета Антибиотика в телесериале "Бандитский Петербург".

ИЧ