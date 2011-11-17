Большой театр опроверг информацию о покупке билетов по паспортам

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17 ноября 2011, 13:49 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Генеральный директор ГАБТ Анатолий Иксанов опроверг информацию о необходимости предоставления паспорта при покупке билетов на спектакли в Большой театр.

По словам Иксанова, продавать билеты в Большой театр по паспортам будут лишь через Интернет в предварительной продаже.

"Новая система продажи билетов разрабатывается в целях борьбы с перекупщиками и спекулянтами. "Номер паспорта будет вбит в приобретенный билет, и, соответственно, пройти в театр по этому билету можно будет только при наличии паспорта", - пояснил гендиректор ГАБТ. Билеты, которые поступят в продажу заранее, за три месяца до спектакля, действительно можно будет купить только по паспорту, а все остальные билеты, поступающие в кассы, будут продаваться по прежней схеме, то есть без документов, передает Интерфакс.

Накануне появилась информация в СМИ о предоставлении паспорта при покупке билета в Большой театр.

Напомним, 28 октября состоялось открытие исторической сцены ГАБТ после реконструкции. (Фотогалерея).