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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Культура

Задавайте свои вопросы Полу Маккартни

17 ноября 2011, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

Задавайте свои вопросы Полу Маккартни

Конкурс СПРОСИ ПОЛА МАККАРТНИ  проводится редакцией еженедельника «Аргументы недели» и компанией SAV Enterteiment (организатор концерта Пола Маккартни 14 декабря в Москве в СК «Олимпийский»)

Задавайте свои вопросы Полу Маккартни. 20 самых интересных вопросов будут  заданы певцу, а ответы опубликованы в газете «Аргументы недели» и на сайте "АН". Победитель конкурса получит билет на концерт. Самые активные участники конкурса получат поощрительные призы от певца.

Вопросы принимаются  до 12.00 мск. 5 декабря 2011 года. Итоги конкурса будут подведены и объявлены в 12.00 мск. 9 декабря 2011 года.

АК

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