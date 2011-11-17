//Культура

17 ноября 2011, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]









Конкурс СПРОСИ ПОЛА МАККАРТНИ проводится редакцией еженедельника «Аргументы недели» и компанией SAV Enterteiment (организатор концерта Пола Маккартни 14 декабря в Москве в СК «Олимпийский»)

Задавайте свои вопросы Полу Маккартни. 20 самых интересных вопросов будут заданы певцу, а ответы опубликованы в газете «Аргументы недели» и на сайте "АН". Победитель конкурса получит билет на концерт. Самые активные участники конкурса получат поощрительные призы от певца.

Вопросы принимаются до 12.00 мск. 5 декабря 2011 года. Итоги конкурса будут подведены и объявлены в 12.00 мск. 9 декабря 2011 года.