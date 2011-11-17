О «дедовщине» - с любовью

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17 ноября 2011, 10:28 [«Аргументы Недели», Полина Николаева ]

В клубе документального кино «Frontline» был показан фильм «Солдат» Андрея Эрастова. Полтора десятка человек, пришедших на эксклюзивный показ – вот и вся российская аудитория кино, снятого уже десять лет назад. Фильм – о «дедовщине» в армии.



Первые кадры. Сумерки, свет фонарей, солдаты, тяжело и гулко ступая армейскими сапогами по лужам, несут караул. Зритель сразу попадает и оказывается захваченным пространством, связанным с будничной обывательской жизнью, кажется, лишь тонким перешейком – железной дорогой из пункта сбора к месту назначения, где солдаты, вчерашние школьники, должны два года жить по строгим законам древнейшего социального института – армии.



Чтобы снять это кино, режиссер провел полгода в казарме, спал на армейской койке, ел суп в солдатской столовой и не расставался с видеокамерой. Ему удалось снять все – от армейского подъема до самых неприглядных моментов в отношениях между солдатами в условиях жесткой иерархии: «деды» - старшие, и «духи» - новобранцы. На вопрос, кто ему это разрешил, режиссер с улыбкой отвечает: «Мои единомышленники».



Фильм наглядно демонстрирует – российская армия «начала нулевых» пропитана бессмысленной жестокостью, о патриотизме речи не идет и солдаты относятся к своей службе как к повинности, к сроку, и рабству – даже у тюремного заключенного больше прав, чем у солдата. Но самое отвратительное и неистребимое явление – это круговорот униженных и оскорбленных в армейских рядах.



Несмотря на то, какой представляет российскую армию фильм, сам режиссер настаивает на том, что его кино – «патриотическое, духоподъемное». «Только друг скажет вещи жесткие, неприятные» - говорит он. Он утверждает, что в руководстве армии стоят умные, душевно тонкие люди, которых он не хотел бы обидеть, и потому этот фильм так долго не видел и возможно не увидит широкий российский зритель.



Кино изначально было сделано не для него, а «под британским флагом»: с субтитрами и закадровым текстом на правильном и благозвучном английском языке. Надо заметить, вся изысканная палитра солдатских ругательств, в переводе односложно заменена, смягчена, а подчас и вовсе упущена, так что новобранец в глазах англоговорящей публики довольно стойко несет караул.



Любопытно было узнать отзывы британских зрителей об этом кино. Оказалось, подобные проблемы британская армия изжила после шестидесятых годов, когда в Великобритании была отменена обязательная воинская повинность.



Проблема армии и «дедовщины» жива и актуальна в России, и острая дискуссия, последовавшая за просмотром фильма Андрея Эрастова - частный показательный случай. Бывший солдат элитного подразделения, подбоченившись, заявляет, что только армия «может сделать из мальчика мужчину», иные с негодованием выходят из зала, большинство женщин против армии для своих сыновей, субтильный юноша, рассказывает, как гордится тем, что не служил. Вывод напрашивается один - для России решение армейской проблемы еще впереди, но лучше бы с этим поторопиться.