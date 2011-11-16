Памяти Олега Янковского в Саратове открылся театральный фестиваль

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16 ноября 2011, 22:06 [ «Аргументы Недели. Саратов» ]

фото с сайта www.lentachel.ru

Памяти Олега Янковского в Саратове открылся I Всероссийский театральный фестиваль. В этом городе учился и вырос великий артист, здесь, в Саратовском театре драмы, начиналась его актерская карьера.



На театральный фестиваль театр "Ленком" привез спектакль "Все оплачено" по пьесе французского драматурга Ива Жамиака. В роли Александра, сейчас ее исполняет Андрей Соколов, Олег Янковский много раз выходил на сцену. Его партнерами были народные артисты Александр Збруев и Инна Чурикова, они признались, что им очень не хватает Олега Янковского.









Спектакль "Все оплачено" с участием Олега Янковского, Инны Чуриковой и Александра Збруева



В фойе Саратовского театра драмы открыта выставка фотографа Юрия Набатова, который снимал Олега Янковского во время его последнего приезда в Саратов.



Всероссийский театральный фестиваль будет проходить раз в два года, а завершится он 20 ноября, передают Вести.ру.