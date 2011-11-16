Ноябрьские события в Центральном Доме литераторов

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16 ноября 2011, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

19 ноября 2011 в Центральном Доме литераторов проходит Vll-я Международная литературная премия Москва-Пенне.Оргкомитет Международной литературной премии Москва-Пенне приглашает принять участие в заключительном этапе премии.



ул. Большая Никитская, дом 53 (ст. метро “Баррикадная”)



ВХОД НА ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ СВОБОДНЫЙ







19 ноября 2011, Суббота



Vll-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ МОСКВА-ПЕННЕ



13 часов - встреча общественного жюри с финалистами



15 часов - церемония награждения лауреатов, концерт (Большой зал)







Оргкомитет Международной литературной премии Москва-Пенне приглашает принять участие в заключительном этапе премии.



По результатам голосования в финал 2011 года вышли:



Игорь Волгин



Уйти от всех. Лев Толстой



как русский скиталец



Юрий Пахомов (Носов)



повесть и рассказы Белой ночью у залива



Михаил Попов



роман Вивальди







Перед церемонией вручения премий проходит публичное обсуждение произведений-финалистов с участием авторов и членов общественного жюри.



Обсуждение завершается тайным голосованием и выбором абсолютного победителя.



Состав общественного жюри: студенты МГУ, Университета Дружбы народов, МГИМО,



Московского государственного лингвистического университета, Московского педагогического государственного университета, Литературного института им. А.М.Горького, старшеклассники московских школ и гимназий, москвичи — любители книги.



Лауреаты прошлых лет: В. Распутин, Ф. Искандер, Л. Петрушевская, Б. Екимов, В. Токарева, Л. Улицкая, Б.Васильев, А. Волос, Е.Носов, А.Королев, А. Ким, В. Маканин, Г. Бакланов, Ю. Поляков, А. Слаповский, С.Юрский, А. Курчаткин, В.Личутин









22 ноября 2011 года, Вторник

19 часов Большой зал







Юбилейный вечер к 125-летию со дня рождения Владислава ХОДАСЕВИЧА



«Счастлив, кто падает вниз головой…»



Ведущий – Олег Хлебников







Участвуют:



Ирина Сурат, Андрей Коровин, Павел Крючков (уникальная запись авторского чтения Ходасевича), Сергей Никитин, Бенедикт Сарнов, Михаил Синельников,



Вениамин Смехов, Евгений Рейн, Олег Чухонцев.







24 ноября 2011 года, Четверг,



19 часов Большой зал







Демонстрация российского драматического фильма «Елена»,



Лучший независимый европейский фильм по версии 2010 Sundance / NHK International Filmmakers Awards, МКФ 2011 года в Каннах (Специальный приз жюри конкурсной программы «Особый взгляд» - Андрей Звягинцев)







Режиссер:



Андрей Звягинцев







Продюсер:



Александр Роднянский



Сценаристы: Андрей Звягинцев, Олег Негин



Оператор: Михаил Кричман



Производство: AR Films Год: 2010



Премьера: 21 мая 2011 (Франция), 29 сентября 2011 (Россия)



Актеры: Надежда Маркина, Андрей Смирнов, Юрий Борисов (II), Елена Лядова, Алексей Розин, Евгения Конушкина



Жанр: драма



Елена и Владимир - пожилые супруги, принадлежащие разным социальным кругам. Владимир - богатый и холодный человек, а Елена - скромная и послушная жена. Они поздно встретились в жизни, и каждого из них есть дети от предыдущих браков. Сын Елены - безработный, который не может содержать свою семью и постоянно просит у Елены денег. Дочь Владимира - беззаботная молодая женщина, которая редко видится с отцом. Из-за сердечного приступа Владимир оказывается в больнице. Краткая, но полная нежности встреча с дочерью заставляет его принять важное решение: она унаследует все его состояние. Вернувшись из больницы, он сообщает об этом Елене. Все ее надежды оказать финансовую помощь сыну идут прахом. Тогда застенчивая и послушная домохозяйка придумывает план, как обеспечить своего сына и внуков.