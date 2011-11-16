Михаил Барышников исполнил роль в спектакле не о ностальгии, а о любви

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16 ноября 2011, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

Известный артист балета Михаил Барышников исполнил роль в спектакле, поставленном российским режиссером Дмитрием Крымовым по рассказу Ивана Бунина "В Париже". В Тель-Авив Барышникова и спектакль "В Париже" пригласил Яир Варди, директор "Сузан Далаль", после того, как, побывав на хельсинской премьере, восхитился работой актеров и режиссера.

Премьера "В Париже" прошла в августе этого года в Хельсинки в рамках театрального фестиваля Stage, затем спектакль показывался в Гронингене в Голландии, в сентябре – в парижском театре "Шатле", в середине ноября – в Израиле.

По словам Крымова, посколько Барышников считает для себя невозможным вернуться в Россию даже на время репетиций, репетиционный период прошел в Финляндии. По словам Барышникова, спектакль "В Париже" - это рассказ не об эмиграции, а просто о людях. "Бог не дал им долгой и счастливой жизни, но дал любовь. Это спектакль не о ностальгии, а о любви", - сказал он, отметив, что этот проект для всех, а не только для русской аудитории.