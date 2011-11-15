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//Культура

Кинорежиссер Марлен Хуциев перенес операцию на сердце

15 ноября 2011, 21:00 [ «Аргументы Недели» ]

molodist.com
molodist.com

Кинорежиссер Марлен Хуциев перенес операцию на сердце. В конце октября Хуциева с диагнозом инфаркт бригада  "скорой" доставила в больницу. Состояние Марлена Мартыновича было тяжелое.

Его сразу же направили в отделение реанимации,  передает Life News. К 86-летнему режиссеру не пускали даже самых близких — жену и сына.  Операция прошла  успешно - Хуциеву  установлен кардиостимулятор.

Во вторник врачи  перевели народного артиста СССР Марлена Хуциева, который в течение месяца проходил лечение в Московском научно-практическом центре интервенционной кардиоангиологии, переведен в загородный пансионат при центре в Быково.
Марлен Хуциев родился в Тифлисе 4 октября 1925 года. В 1953-1958 годах работал режиссером на Одесской киностудии, а с 1965 года - на "Мосфильме". Он режиссер-постановщик фильмов "Градостроители", "Весна на Заречной улице", "Два Федора", "Застава Ильича", "Июльский дождь", "Был месяц май", "Алый парус Парижа","И все-таки я верю", "Послесловие", "Бесконечность", "Невечерняя".

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