Свежие картины старого городка

//Культура

15 ноября 2011, 18:45 [«Аргументы Недели. Москва», Елена КОЗИНОВА ]

Игорь Кормышев (справа)

В галерее «Арт Агентство Колония» на территории выставочного комплекса «Красный Октябрь» (Берсеневский пер., д.2, стр.1) 12 ноября художник Игорь Кормышев открыл выставку - «Castello di Duino». Вернувшись из Италии, художник перенес на холсты свои впечатления от маленького городка Дуино и его студенческого колледжа. В итоге получились необычные пейзажные зарисовки, сюрреалистичные образы и немного романтические портреты.

Игорь Кормышев закончил Театрально-Художественное училище в 1975 году. Около 20 лет он принимает участие в российских и зарубежных выставках. Художник экспериментирует с различными стилевыми течениями — экспрессионизмом, символизмом, авангардом, сюрреализмом, сталкивая их на своих полотнах. Его картины хранятся в частных коллекциях Франции, Великобритании, Бельгии, Канады. С 90-х годов у него своя творческая студия в «Красном Октябре». Там Кормышев периодически презентует выставки, многие из которых навеяны Италией.

В Дуино художника пригласил президент Адриатического Колледжа Объединенного Мира (UWС Adriatic) Джанфранко Факко Бонетти — создавать каталоги в честь 30-летия учебного заведения. Там вчерашние школьники из десятков стран получают образование, которое готовит их к поступлению в вузы по определенному профилю. По словам Кормышева, пообщавшись с молодыми представителями разных культур, познакомившись с их жизнью и взглядами, он решил посвятить студенческой теме отдельную выставку. «Я вместе с этими ребятами жил, питался, учился. Очень хотелось стать невидимкой, раствориться в толпе и тихо за ней наблюдать... Поначалу это никак не удавалось: новость о моем приезде быстро распространилась по колледжу и мое присутствие всех отвлекало. Потом постепенно привыкли к человеку с фотоаппаратом, который то появляется в аудиториях, то мелькает в коридорах», - рассказывает художник.

В результате появилась галерея образов - «Троица студентов», «Любопытный», «Веселые ребята», «Рыжий волос»... У большинства из них вдумчивый взгляд и какая-то сосредоточенность в движениях. Видно, что каждая картина — не просто копирка действительности, а отражение личного восприятия своего творца. Находясь под впечатлением северных итальянских просторов и жизни вольнолюбивого студенчества, художник добавил поэзию туда, где ее, казалось бы, быть не должно — в учебную повседневность. Те, кто хочет уловить эти нотки в портретах и пейзажах, или просто любит манящую Италию, могут увидеть картины до 18 декабря. Они еще совсем свежие. Сотрудники галереи шепнули, что последнюю художник дописывал прямо в день открытия. Может быть, поэтому в маленьком зале чувствуется свежий ветерок с берегов Адриатики...



Ознакомиться с другими проектами художника можно на сайте: http://www.kormyshev.ru/