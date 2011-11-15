В Москве в разы подорожают билеты в театры и на концерты

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15 ноября 2011, 12:31 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта mosteatr.info

Правительство Москвы обязало театральные кассы участвовать в аукционах по размещению объектов мелкой розницы. То есть по сути палатки, в которых продают билеты, приравняли к чебуречным, которые также проходят эту процедуру.

Гендиректор московской дирекции театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс – старейшей столичной сети по распространению билетов Владимир Агафонов бьёт тревогу. По его словам они часто проигрывают многие конкурсы из-за того, что цены на лоты во много раз завышают. В итоге часто аукционы выигрывают фирмы, которые к продаже билетов отношения не имеют. А их владельцы при этом не скрывают, что собираются перепрофилировать объекты.

Вот поэтому, заключил Агафонов, билеты в театры могут подорожать в 10 раз, передаёт радио "Эхо Москвы".

Депутаты Мосгордумы накануне попросили столичные власти восстановить более грамотные требования к конкурсам.

Чтобы в них могли выигрывать лишь те, кто распространяет билеты по доступным ценам. Представитель департамента торговли и услуг сообщил, что на сегодня аукционы приостановлены.