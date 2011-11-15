Со Львом Борисовым простятся в Доме кино

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15 ноября 2011, 11:20 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта kino-teatr.ru

Церемония прощания с народным артистом России Львом Борисовым, скончавшимся во вторник в Москве, состоится в столичном Доме кино. В октябре актер театра и кино Лев Борисов был госпитализирован в боткинскую больницу. В октябре актер театра и кино Лев Борисов был госпитализирован в боткинскую больницу.

Лев Борисов родился в 1933 году, окончил Щукинское театральное училище. Борисов известен зрителям по ролям в частности, в таких картинах, как "Визит к минотавру", "Высота", "Баллада о солдате".

Большую популярность Льву Борисову принесла роль криминального авторитета Антибиотика в телесериале "Бандитский Петербург".