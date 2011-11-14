Осипова и Васильев рассказали о причинах перехода в Михайловский театр

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14 ноября 2011, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]

Ведущие танцовщики Большого театра прима-балерина Наталья Осипова и премьер Иван Васильев ушли в Михайловский театр Петербурга за "творческой свободой". 25-летняя Осипова и 22-летний Васильев признались, что в Москве им не хватало репертуара.

За свою карьеру артисты, которые недавно стали мужем и женой, много раз вместе танцевали в "Баядерке", "Жизели", "Ромео и Джульетте", "Дон Кихоте" и других спектаклях. Наталья Осипова и Иван Васильев считаются одними из самых ярких и талантливых артистов балета на российской сцене.

Осипова и Васильев только в минувшее воскресенье написали заявление об уходе из Большого, и уже заключили контракт с Михайловским театром на пять лет. Первое их выступление в Петербурге состоится 1 декабря.

Гендиректор Большого театра Анатолий Иксанов заявил, что уход ведущих артистов связан с частным бизнесом, который "продолжает атаки на главный театр страны". По его мнению, заявление об уходе премьера и примы-балерины не связано с творчеством. Иксанов подтвердил, что пока не подписал заявление, поданное артистами накануне.