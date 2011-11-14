Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Культура

Осипова и Васильев рассказали о причинах перехода в Михайловский театр

14 ноября 2011, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]

Ведущие танцовщики Большого театра прима-балерина Наталья Осипова и премьер Иван Васильев ушли в Михайловский театр Петербурга за "творческой свободой". 25-летняя Осипова и 22-летний Васильев признались, что в Москве им не хватало репертуара.

За свою карьеру артисты, которые недавно стали мужем и женой,  много раз  вместе танцевали в "Баядерке", "Жизели", "Ромео и Джульетте", "Дон Кихоте" и других спектаклях. Наталья Осипова и Иван Васильев считаются одними из самых ярких и талантливых артистов балета на российской сцене.

Осипова и Васильев только в минувшее воскресенье написали заявление об уходе из Большого, и уже заключили контракт с Михайловским театром на пять лет. Первое их выступление в Петербурге состоится 1 декабря.

Гендиректор Большого театра Анатолий Иксанов заявил, что уход ведущих артистов связан с частным бизнесом, который "продолжает атаки на главный театр страны". По его мнению, заявление об уходе премьера и примы-балерины не связано с творчеством. Иксанов подтвердил, что пока не подписал заявление, поданное артистами накануне.

ИЧ

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Латвийский союз самоуправлений просит отправить министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце в отставку. Самоуправления расценивают реформу господина Пуце…

//новости ан

//новости ан