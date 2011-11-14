Худруком Дома актера избран режиссер театр Вахтангова Владимир Иванов

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14 ноября 2011, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]

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Художественным руководителем Центрального Дома актера в Москве выбран режиссер театра имени Вахтангова Владимир Иванов.

На заседании присутствовали Олег Табаков, Марк Захаров, Вера Васильева, Александр Ширвиндт, Юлия Борисова, Людмила Максакова.



В состав нового руководства были выбраны актеры Игорь Золотовицкий и Александр Жигалкин.



Ранее Дом Актера возглавлял Владимир Этуш. В октябре он сложил свои полномочия. Перед этим на закрытом заседании правления Дома актера его работа была признана неудовлетворительной.