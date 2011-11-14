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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Культура

Худруком Дома актера избран режиссер театр Вахтангова Владимир Иванов

14 ноября 2011, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]

http://www.wingwave.ru/
http://www.wingwave.ru/

Художественным руководителем Центрального Дома актера в Москве выбран режиссер театра имени Вахтангова Владимир Иванов.
На заседании присутствовали Олег Табаков, Марк Захаров, Вера Васильева, Александр Ширвиндт, Юлия Борисова, Людмила Максакова.

В состав нового руководства были выбраны актеры Игорь Золотовицкий и Александр Жигалкин.

Ранее Дом Актера возглавлял Владимир Этуш. В октябре он сложил свои полномочия. Перед этим на закрытом заседании правления Дома актера его работа была признана неудовлетворительной.

ИЧ

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