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Худруком Дома актера избран режиссер театр Вахтангова Владимир Иванов
14 ноября 2011, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]
Художественным руководителем Центрального Дома актера в Москве выбран режиссер театра имени Вахтангова Владимир Иванов.
На заседании присутствовали Олег Табаков, Марк Захаров, Вера Васильева, Александр Ширвиндт, Юлия Борисова, Людмила Максакова.
В состав нового руководства были выбраны актеры Игорь Золотовицкий и Александр Жигалкин.
Ранее Дом Актера возглавлял Владимир Этуш. В октябре он сложил свои полномочия. Перед этим на закрытом заседании правления Дома актера его работа была признана неудовлетворительной.