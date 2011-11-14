Прощание с актером Марком Гейхманом пройдет в Боткинской больнице 15 ноября

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14 ноября 2011, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]

Прощание с заслуженным артистом РФ, одним из старейших актеров Московского драматического театра имени Станиславского, Марком Гейхманом, пройдет в Москве в Боткинской больнице. В ритуальном зале 15 ноября в 12.00 мск состоится гражданская панихида.

Директор театра Сергей Сосновский сообщил, что Марк Гейхман скончался 12 ноября в Москве на 71-м году жизни.



Марк Гейхман родился в 1941 году, окончил Щукинское училище. Он окончил еще детскую студию при театре Станиславского вместе с Инной Чуриковой, Никитой Михалковым, Евгением Стебловым. В его репертуаре такие роли, как Полоний в «Гамлете», Казарин в «Маскараде», Панталоне в пьесе Гольдони, Мирон Ипатич в комедии Островского.